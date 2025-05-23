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Американская International Paper закроет пять предприятий в Великобритании

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская International Paper Co., крупнейший в мире производитель целлюлозно-бумажной продукции, сообщила, что закроет пять предприятий по выпуску упаковочных материалов в Великобритании.

Это необходимо "для повышения эффективности и реагирования на меняющиеся потребности наших клиентов в сложных торговых условиях для отрасли".

Кроме того, одна производственная площадка будет перемещена в другое место, одно предприятие станет работать по 24 часа пять дней в неделю вместо семи, а еще на двух площадках пройдет небольшое сокращение численности персонала. Компания планирует завершить эти изменения до конца 2025 года, они затронут около 300 рабочих мест.

Эти шаги обусловлены в том числе покупкой британского производителя упаковочных материалов DS Smith за $7,2 млрд. Сделка была закрыта в январе этого года.

"Процесс консультаций с сотрудниками и профсоюзами продолжается, и до тех пор, пока он не продвинется, мы не можем комментировать его масштаб или потенциальное влияние на сотрудников", - отмечается в пресс-релизе.

International Paper - крупнейший в мире производитель целлюлозно-бумажной продукции. Компания специализируется на выпуске упаковки из гофрированного картона, а также целлюлозы для подгузников, бумажных салфеток и других товаров личной гигиены. Производственные мощности компании располагаются в Северной и Латинской Америке, Северной Африке и Европе. Штат насчитывает свыше 65 тысяч сотрудников.

Великобритания DS Smith International Paper США
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