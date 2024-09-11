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Гендиректор International Paper Сильвернейл возглавит совет директоров компании

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Энди Сильвернейл, главный исполнительный директор американской International Paper Co., крупнейшего в мире производителя целлюлозно-бумажной продукции, также займет должность председателя совета директоров компании. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сильвернейл, назначенный гендиректором в мае, возглавит совет директоров 30 сентября.

Последние десять лет должности CEO и председателя совета директоров совмещал Марк Саттон, который уходит на пенсию, проведя в компании всю свою карьеру.

С начала года капитализация International Paper выросла на 30%, до $16,35 млрд.

International Paper Энди Сильвернейл Марк Саттон США
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