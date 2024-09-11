Гендиректор International Paper Сильвернейл возглавит совет директоров компании
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Энди Сильвернейл, главный исполнительный директор американской International Paper Co., крупнейшего в мире производителя целлюлозно-бумажной продукции, также займет должность председателя совета директоров компании. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Сильвернейл, назначенный гендиректором в мае, возглавит совет директоров 30 сентября.
Последние десять лет должности CEO и председателя совета директоров совмещал Марк Саттон, который уходит на пенсию, проведя в компании всю свою карьеру.
С начала года капитализация International Paper выросла на 30%, до $16,35 млрд.