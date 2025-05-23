RedBird Capital купит издателя The Telegraph с оценкой в 500 млн фунтов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американский инвестфонд RedBird Capital Partners договорился о покупке британской Telegraph Media Group (TMG), издателя газеты The Telegraph, в рамках сделки с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне 500 млн фунтов ($674 млн), сообщил фонд.

Продавцом выступает RedBird IMI, мажоритарная доля в которой принадлежит ОАЭ. International Media Investments (IMI) шейха Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайяна сохранит за собой миноритарную долю в TMG.

Кроме того, RedBird Capital ведет переговоры с отдельными британскими инвесторами "с опытом в области печатных СМИ и стремлением поддерживать редакционные ценности The Telegraph" об их вхождении в капитал TMG в качестве миноритариев.

Новый владелец медиахолдинга намерен стимулировать рост бизнеса в том числе за счет капитальных вложений в цифровые операции и нацелен на международную экспансию.

RedBird IMI выставила актив на продажу более года назад после того, как власти Великобритании заявили о планах запретить иностранным государствам владеть британскими газетами.

The Telegraph издается около 170 лет.