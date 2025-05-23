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Xiaomi планирует инвестировать почти $28 млрд в исследования и разработку

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Китайская Xiaomi планирует инвестировать порядка 200 млрд юаней ($27,8 млрд) в исследования и разработку ключевых технологий в течение следующих пяти лет, сообщил основатель и CEO компании Лэй Цзюнь.

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Заявление было сделано на мероприятии в Пекине, в ходе которого глава Xiaomi также представил новый электромобиль компании - кросcовер YU7, который позиционируется как серьезный конкурент автомобилю Tesla Inc. Model Y. Лэй также показал новый процессор Xring O1, предназначенный для устройств нового поколения, включая планшеты 7 Ultra.

Ранее на этой неделе глава Xiaomi написал в соцсети Weibo, что компания намерена инвестировать в ближайшее десятилетие 50 млрд юаней в разработку собственных микрочипов для мобильных телефонов.

Акции Xiaomi подорожали на 53,6% с начала текущего года.

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