Xiaomi представила премиум-смартфон за 1,5 тыс. евро

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Китайская Xiaomi на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне представила новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra.

Устройство оснащено 6,7-дюймовым экраном, а также продвинутой квадрокамерой с сенсорами Sony Group и оптикой Leica Camera.

Его стоимость составляет 1 499 евро.

Xiaomi занимает третье место на мировом рынке смартфонов после Samsung и Apple. В 2024 году ее поставки выросли на 15%, по данным IDC.

Котировки акций китайской компании снизились на 1,7% по итогам торгов в Гонконге в понедельник.