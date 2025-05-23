Коллекция вин миллиардера Лау продана на Christie's за $9,3 млн

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Аукционный дом Christie's продал на торгах очередную коллекцию вин гонконгского миллиардера Джозефа Лау из сферы недвижимости за 72,89 млн гонконгских долларов ($9,31 млн), говорится на сайте Christie's.

Предварительно коллекция оценивалась более чем в 35 млн долларов.

На торги в рамках гонконгской недели роскоши Christie's были выставлены более 200 лотов элитного вина, включая раритеты от известного французского винодела Анри Жайе, а также продукцию Petrus и Domaine de la Romanee-Conti.

Самый дорогой лот - десять бутылок Vosne-Romanee Cros-Parantoux от Жайе - продан за 3,25 млн долларов. Изначально его рассчитывали реализовать за сумму до 1,4 млн долларов.

В 2022 году Лау продал на Christie's две коллекции вин на общую сумму $16 млн.