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Коллекция вин миллиардера Лау продана на Christie's за $9,3 млн

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Аукционный дом Christie's продал на торгах очередную коллекцию вин гонконгского миллиардера Джозефа Лау из сферы недвижимости за 72,89 млн гонконгских долларов ($9,31 млн), говорится на сайте Christie's.

Предварительно коллекция оценивалась более чем в 35 млн долларов.

На торги в рамках гонконгской недели роскоши Christie's были выставлены более 200 лотов элитного вина, включая раритеты от известного французского винодела Анри Жайе, а также продукцию Petrus и Domaine de la Romanee-Conti.

Самый дорогой лот - десять бутылок Vosne-Romanee Cros-Parantoux от Жайе - продан за 3,25 млн долларов. Изначально его рассчитывали реализовать за сумму до 1,4 млн долларов.

В 2022 году Лау продал на Christie's две коллекции вин на общую сумму $16 млн.

Анри Жайе Джозеф Лау Christie's Гонконг
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