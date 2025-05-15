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Миллиардер Джозеф Лау выставит на Christie's коллекцию вин более чем на $4,6 млн

Миллиардер Джозеф Лау выставит на Christie’s коллекцию вин более чем на $4,6 млн
Фото: Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Гонконгский миллиардер Джозеф Лау из сферы недвижимости выставит на торги Christie's очередную коллекцию вин, сообщает сайт аукционного дома.

Лау собирается продать более 200 лотов элитного вина, включая раритеты от французского винодела Анри Жайе, а также продукцию Petrus и Domaine de la Romanee-Conti.

Вся коллекция оценивается более чем в 35 млн гонконгских долларов ($4,6 млн), самый дорогой лот - десять бутылок Vosne-Romanee Cros-Parantoux от Жайе - в сумму до 1,4 млн долларов.

Торги состоятся 22 мая в рамках гонконгской недели роскоши Christie's.

В 2022 году Лау продал на Christie's две коллекции вин на общую сумму $16 млн.

Christie's Джозеф Лау Анри Жайе Гонконг
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