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Совкомбанк может выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк может выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа: первый - провести летом, второй - во II полугодии 2025 года, сообщила кредитная организация.

Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал акционерам на первом этапе направить на выплату дивидендов за 2024 год 0,35 рубля на одну акцию, или 10% от чистой прибыли.

Акционеры банка рассмотрят рекомендации набсовета по дивидендам на годовом собрании 27 июня 2025 года.

"Второй этап выплаты планируется во второй половине 2025 года. Точная дата и размер будет определен позднее с учётом планов привлечения субординированного и вечного долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал банка", - сообщил банк.

Совкомбанк подчеркивает, что привержен долгосрочному ориентиру распределения не менее 25% от прибыли. "При определенных обстоятельствах, для максимизации долгосрочной акционерной стоимости доля распределяемой прибыли может быть снижена. Этапность выплат позволит эффективно адаптироваться к рыночным трендам и возможностям", - сообщил банк.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк может перенести полностью или частично выплату дивидендов за 2024 год на второе полугодие 2025 года из-за снижения достаточности капитала ниже закрепленного в дивидендной политике уровня. "Формально уровень Н1.0 банка после потенциальной выплаты может оказаться ниже 11,5% - ориентира, зафиксированного в дивидендной политике. В этой связи возможен перенос выплаты (полный или частичный) дальше на вторую половину года", - заявил ранее банк.

До этого менеджмент кредитной организации планировал рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2024 год 25% чистой прибыли. "Мы по дивидендам будем рекомендовать примерно как в прошлом году - 25% от чистой прибыли, но опять же будет все зависеть от ситуации на рынке, ситуации "в телевизоре" (геополитики - ИФ)", - сообщил в марте управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос.

Банк, согласно действующей дивидендной политике, стремится направлять на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. При этом распределение дивидендов не должно приводить к снижению фактического норматива Н1.0 банка до уровня ниже 11,5%.

Совкомбанк в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО на 19% - до 77 млрд рублей по сравнению с 95 млрд рублей прибыли в 2023 году. Исходя из рекомендации менеджмента, на выплату дивидендов за 2024 год могло быть направлено 19,3 млрд рублей.

Совкомбанк за 2023 год выплатил дивиденды в размере 1,14 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 23,5 млрд рублей (25% от прибыли без учета произведенных в 2023 году промежуточных выплат, 30% - с их учетом).

Подробную структуру собственности Совкомбанк, как и многие другие российские кредитные организации, не раскрывает. Основным акционером банка с долей 71,6% является МКАО "Совко Капитал Партнерс", free-float составляет 14,5%.

Совкомбанк Андрей Оснос
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