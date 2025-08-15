Топ-менеджер Совкомбанка видит риски для второго транша дивидендов за 2024 год

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос считает маловероятной выплату второй части дивидендов банка за 2024 год.

"Мое личное мнение, что учитывая слабый второй квартал и то, что в целом с большой вероятностью мы заработаем в целом в этом году меньше, чем в 2024 году, то второй части дивидендов может не быть с большой вероятностью", - сказал Оснос на конференц-звонке с инвесторами.

По его словам, решение по рекомендации выплаты второй части дивидендов набсовет банка примет в октябре.

Акционеры Совкомбанка решили выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,35 рубля на одну акцию. Всего на выплату дивидендов банк направил 7,9 млрд рублей (10% от чистой прибыли), остальную часть прибыли за 2024 год решено оставить нераспределённой.

Совкомбанк ранее заявил, что может выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа: первый - провести летом, второй - во II полугодии 2025 года. При этом кредитная организация отмечала, что точная дата и размер выплат в рамках второго этапа будут определены позднее с учётом планов привлечения субординированного и "вечного" долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал банка.