Поиск

Топ-менеджер Совкомбанка видит риски для второго транша дивидендов за 2024 год

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос считает маловероятной выплату второй части дивидендов банка за 2024 год.

"Мое личное мнение, что учитывая слабый второй квартал и то, что в целом с большой вероятностью мы заработаем в целом в этом году меньше, чем в 2024 году, то второй части дивидендов может не быть с большой вероятностью", - сказал Оснос на конференц-звонке с инвесторами.

По его словам, решение по рекомендации выплаты второй части дивидендов набсовет банка примет в октябре.

Акционеры Совкомбанка решили выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,35 рубля на одну акцию. Всего на выплату дивидендов банк направил 7,9 млрд рублей (10% от чистой прибыли), остальную часть прибыли за 2024 год решено оставить нераспределённой.

Совкомбанк ранее заявил, что может выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа: первый - провести летом, второй - во II полугодии 2025 года. При этом кредитная организация отмечала, что точная дата и размер выплат в рамках второго этапа будут определены позднее с учётом планов привлечения субординированного и "вечного" долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал банка.

Совкомбанк Андрей Оснос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

Новак поддержал предложение о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина для всех

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });