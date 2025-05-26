Совет директоров "КАМАЗа" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "КАМАЗ" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила пресс-служба компании.

Заседание совета состоялось 21 мая в Москве. На нем также обсуждались вопросы подготовки к годовому собранию акционеров, которое пройдет 27 июня в Набережных Челнах.

Как отмечается в сообщении автопроизводителя, акционеры приняли к сведению информацию о состоянии рынка и результатах продаж за первые три месяца 2025 года.

"Также перед членами совета директоров с докладом выступил генеральный директор дочерней компании "КАМАЗа" Natcar Илья Саттаров. Он рассказал о перспективах развития рынка грузоперевозок и положении компании на нем. Он отметил, что ключевым отличием Natcar являются уникальные цифровые решения, применяемые в работе, которые позволяют компании эффективно работать на высококонкурентном рынке грузоперевозок", - говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, по итогам 2024 года "КАМАЗ" снизил чистую прибыль по МСФО в 28 раз до 731 млн руб., выручка составила 393,7 млрд руб. (+6,3%). По РСБУ компания отразила 3,4 млрд руб. годового чистого убытка против 11,9 млрд руб. чистой прибыли годом ранее, выручка составила 323,4 млрд руб. (-8,8%).