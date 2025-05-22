"КАМАЗ" снизил прогноз рынка тяжелых грузовиков в 2025 году с 80 тысяч до 45 тысяч

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок тяжелых грузовиков, преодолевший в 2024 году отметку в 110 тысяч, в 2025 году упадет до 45 тыс. машин, прогнозируют в "КАМАЗе".

Как сообщил заместитель гендиректора ПАО "КАМАЗ" Михаил Матасов на круглом столе по автопрому в Совете Федерации, компания понизила собственный годовой прогноз рынка, который в начале года был на уровне 80 тысяч. При этом рынок тяжелых грузовиков (массой от 14 тонн - ИФ) в 2024 году компания оценивала в своей отчетности в 111 тысяч (-18% к 2023 году).

"Рынок тяжелых грузовиков в этом году мы прогнозировали в начале года на уровне 80 тысяч единиц. Сейчас мы понижаем прогноз рынка где-то до 45-50 тысяч. И это считаем таким базовым сценарием, но и он оптимистичный. Это после прошлогоднего рынка грузовиков почти в 130 тысяч (с учетом среднетоннажного сегмента 8-14 тонн, который компания оценивала в 18 тысяч штук (+35%) - ИФ)", - сказал Матасов.

Он отметил, что "беспрецедентные запасы ввезенных в прошлом году автомобилей из Юго-Восточной Азии катастрофически давят на "КАМАЗ" по цене". "Из-за укрепления рубля это давление только усилилось. Достаточно сказать, что сейчас на складах порядка 40 тысяч тяжелых грузовиков китайского производства. У них есть возможность "отскакивать" по цене. Таким образом, любой импорт из Юго-Восточной Азии автоматически можно рассматривать как демпинг. Такой конкуренции, конечно, никогда не было. При этом затраты на производство отечественных автомобилей постоянно растут", - сказал замглавы "КАМАЗа".

Комментируя текущую макроэкономическую ситуацию, Матасов констатировал, что "никогда одновременно в один год не соединялось в моменте сразу несколько негативных факторов".

"Предыдущие кризисные годы давали нам возможность чувствовать себя относительно уверенно. Были свои определенные преимущества и сильные стороны: где-то - низкая инфляция, где-то - низкая ключевая ставка, высокие цены на нефть, закрытые границы и так далее. К большому сожалению, 2025 год вобрал в себя весь негатив предыдущих кризисов. Инфляция - больше 10%, и пока так особых подвижек положительных нет. Ключевая ставка - высокая с осени 2023 года, сейчас - 21%. Соответственно, все кредиты, все лизинговые платежи - это "30%+". Цена на нефть - невысокая, с тенденцией к снижению. Соответственно, бюджетное наполнение сразу уменьшается. Беспрецедентные международные ограничения, сложности с международными платежами, с поставками комплектующих и так далее", - перечислил топ-менеджер "КАМАЗа".

Матасов добавил, что компания продолжает решать задачи по локализации и намерена выполнять взятые обязанности, в том числе в рамках действующих СПИК. Однако решение этих задач осложняется падением рынка, отсутствием импортируемых технологий и инвестиционного партнерства.