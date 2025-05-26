Силуанов счел нецелесообразным увеличивать налоговую нагрузку на нефтянку

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Налоговая нагрузка на нефтяную отрасль - одна из самых высоких, увеличивать ее нецелесообразно, иначе можно подорвать устойчивость компаний, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Когда мы принимали в прошлом году налоговые изменения, договаривались, что принципиально менять подходы к налогообложению до 2030 года не будем, мы предлагаем руководствоваться этим принципом", - сказал он, отвечая на вопрос депутатов на заседании бюджетного комитета Госдумы, не стоит ли еще повысить налогообложение нефтяных компаний.

При этом министр отметил, что уровень фискальной нагрузки на нефтяные компании, наверное, самый высокий: в зависимости от ценовой конъюнктуры он составляет около от 70% до 80% доналоговой прибыли.

"На наш взгляд, сейчас менять и увеличивать налогообложение и уровень налоговой нагрузки (на нефтяной сектор - ИФ) нецелесообразно. (...) Ни в коем случае нельзя переборщить, с тем, чтобы финансовые результаты этих компаний были отрицательными. Нам это не нужно и никому не нужно", - сказал Силуанов, отметив, что параметры налогообложения нефтегазовых и нефтяных компаний отработаны с отраслью.