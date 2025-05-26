Глава комитета Думы по бюджету предостерег от новых налогов на нефтяной сектор и банки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе обсуждения поправок в федеральный бюджет 2025 года (законопроект № 914318-8) предостерег от предложений повысить налоговую нагрузку на отдельные отрасли экономики, в частности, на нефтяной и банковский секторы.

На заседании комитета депутат напомнил, что бюджету необходимы доходы от нефтяного сектора, а отрасль сталкивается с серьезными трудностями при реализации продукции. "Вот, скажем, предложение - давайте дополнительно обложим нефтянку. Да, простите, мы видим сейчас проблемы, с которыми сталкиваются все наши компании, страна, с тем, чтобы продать нефть, которую мы добываем, а это - доходы бюджета", - сказал Макаров.

Касаясь банковской системы, он отметил, что любые инициативы по изъятию прибыли должны учитывать структуру этих доходов: "В банках деньги вкладчиков и деньги компаний. Может быть, перед тем, как предлагать забрать у банков средства, стоит сначала спросить вкладчиков: готовы ли вкладчики отдать эти деньги, чтобы направить их куда угодно".

Макаров напомнил, что финансовая и банковская система стала первой целью внешнего давления, и ее устойчивость удалось сохранить только благодаря принятым решениям, в том числе законодательным.

Говоря о параметрах документа, Макаров отметил, что прогнозные цифры выглядят излишне оптимистичными. "Цифры, которые мы сегодня видим в качестве прогноза, представляются, ну если честно, достаточно, а может, даже дальше сказать - излишне оптимистичными", - сказал он, добавив, что ни Счетная палата, ни депутаты не могут с точностью оценить возможные отклонения, поскольку ситуация меняется каждый день.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в федеральный бюджет на 2025 год. Законопроект должен быть рассмотрен 28 мая. Поправки принимаются профильным комитетом до 6 июня, второе чтение запланировано на 10 июня.