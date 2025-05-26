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Электрометаллурги не будут платить акциз на сталь за апрель из-за цен

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Электрометаллурги не будут уплачивать акциз на сталь за апрель из-за низких цен на металл, заявил министр финансов Антон Силуанов в ответ на просьбу бизнеса о послаблениях для производителей электростали.

"Ситуация в апреле сложилась такая, что акциз не должен уплачиваться, - сказал Силуанов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов в понедельник, отметив, что цены на сталь на данный момент невысокие. - Лучше не идти по линии точечных освобождений, а использовать действующие меры поддержки".

Путин, в свою очередь, попросил министра финансов вместе с коллегами из Минэкономразвития проработать данный вопрос.

Антон Силуанов сталь Минфин РФ
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