Предприятиям могут дать паузу в уплате акциза на сталь при открытии новых производств

Фото: Николай Чикичу/РИА Новости

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство к 1 сентября должно будет представить предложения о снижении размера акциза на жидкую сталь в целях оказания поддержки электрометаллургам, а также о приостановлении уплаты этого акциза металлургическими предприятиями при открытии ими новых производств (с определением периода таких каникул).

Такое поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. Оно вошло в перечень поручений, сформулированных после встречи с представителями деловых кругов, прошедшей 26 мая.

Тему акцизов тогда поднял гендиректор тамбовского "Металл сервиса" Константин Жуков.

"Производство жидкой стали облагается акцизом с 2022 года. Прошу вас рассмотреть возможность введения каникул на уплату акциза на жидкую сталь для вновь образованных металлургических предприятий, это позволит существенно расширить возможности для каждого предприятия по развитию и дальнейшему росту", - сказал он.

Путин переадресовал вопрос министру финансов Антону Силуанову. Тот отметил, что за апрель (последний истекший на тот момент месяц) электрометаллурги вообще не будут платить акциз на сталь из-за низких цен на металл.

"Мы всегда очень настороженно относимся к различным налоговым льготам и преференциям. У нас есть другие меры поддержки: и по линии министерства промышленности, это и Фонд развития промышленности, и поддержка таких экспортно ориентированных инвестиционных проектов. Поэтому думаю, что лучше здесь не идти по линии каких-то точечных освобождений, а можно было бы использовать и действующие меры поддержки, стимулирования, которые сегодня наработаны", - сказал глава Минфина.

Формула для акциза на электросталь рассчитывается как ставка 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на условиях поставки FOB в портах ЮФО, и ценой продажи стального лома в УФО, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства металлургических продуктов. Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12 тыс. 500 руб.

Электрометаллурги еще весной этого года на встрече с вице-премьером Александром Новаком предложили отменить акциз на электросталь. Владелец "Новостали-М" Иван Демченко заявлял в апреле, что рентабельность электрометаллургов в 2-3 раза ниже, чем у вертикально интегрированных сталепроизводителей. По его словам, производители электростали фактически всю прибыль вынуждены отдавать на уплату акциза, а часть компаний - останавливать производственные мощности.

Летом 2024 года Демченко говорил "Интерфаксу", что "Новосталь-М" сократила выплавку стали, заменив ее полуфабрикатами, в том числе из-за нагрузки от уплаты акциза.

"По факту мы (электрометаллурги - ИФ) переработчики металлолома. То есть это совершенно другой принцип производства, чем у любой классической технологии. Наши выбросы в целом в пять-шесть раз меньше, чем у любых классических металлургов. Но и маржинальность этих предприятий точно так же в пять-шесть раз меньше, чем у классических металлургов. То есть сегодня складывается, к сожалению, такая ситуация: если вертикально интегрированные металлурги платят примерно 10-20% от своей прибыли в виде акциза, то электрометаллурги сегодня фактически отдают всю прибыль на акциз, и иногда даже этого, к сожалению, недостаточно. Именно поэтому сегодня большинство электрометаллургов вынуждены часть своих мощностей потушить, и фактически уже мы не платим акциз. Акциз как бы оборотный по факту", - сказал Демченко на встрече Путина с бизнесом.

В ответ Путин попросил Минфин вместе с Минэкономразвития "повнимательнее посмотреть" на просьбы электрометаллургов о поддержке.