Совет директоров АФК "Система" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила корпорация.

Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться этот вопрос, состоится 27 июня.

"Учитывая текущую кредитно-денежную политику, а также задачу корпорации по снижению размера своих обязательств, совет директоров АФК "Система" рекомендует общему собранию акционеров воздержаться от выплаты дивидендов для реализации приоритетных задач и обеспечения стабильного финансового положения корпорации в будущем", - пояснили в корпорации "Интерфаксу".