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Акционеры АФК "Система" утвердили решение о невыплате дивидендов-2024

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО АФК "Система" на годовом собрании, проходившем в очной форме, утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, передает корреспондент "Интерфакса".

Такую рекомендацию давал совет директоров корпорации в конце мая - на фоне текущей кредитно-денежной политики, задачи по снижению размера обязательств, а также обеспечения стабильного финансового положения корпорации в будущем.

Также акционеры "Системы" избрали совет директоров в количестве девяти человек (пять из них будут независимыми), утвердили годовой отчет за 2024 год и назначили аудитором АО "Деловые решения и технологии".

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float - 32,6%.

АФК Система
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