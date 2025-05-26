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FT сообщила о намерении Trump Media привлечь $3 млрд для покупки криптовалют

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social, планирует привлечь $3 млрд для покупки криптовалют, включая биткойн, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, TMTG намерена привлечь $2 млрд за счет размещения акций и еще $1 млрд за счет продажи конвертируемых облигаций.

Компания может анонсировать привлечение капитала перед мероприятием криптовалютных инвесторов в Лас-Вегасе на этой неделе.

Условия, сроки и объемы привлечения капитала TMTG могут измениться. Как отметили два источника, размер предложения был увеличен в последние недели на фоне высокого интереса к размещению бумаг компании.

TMTG в ответ на публикацию газеты распространила сообщение, в котором говорится, что, "судя по всему, глупые авторы Financial Times слушают еще более глупые источники", и отказалась от дальнейших комментариев.

Акции TMTG подешевели на 24,6% с начала текущего года.

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