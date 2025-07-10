Курс биткойна обновил рекорд

Фото: illustration by Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Курс биткойна на торгах в среду обновил исторический максимум благодаря повышению аппетита инвесторов к риску и устойчивому спросу со стороны институционалов.

Стоимость этой криптовалюты в ходе сессии накануне поднималась до рекордных $112 022, а на 11:11 по московскому времени четверга снижается на 0,5% и составляет $111 185.

Поддержку биткойну оказывает благоприятная политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении криптовалют.

Кроме того, компания Trump Media & Technology Group, материнская компания соцсети Трампа Truth Social, хочет запустить криптовалютный ETF, который в числе прочего будет инвестировать в биткойн.

"Биткойн - единственный известный мне актив, который становится менее рискованным по мере роста в размере", - цитирует Reuters слова главы Professional Capital Management Энтони Помплиано.

С начала года курс биткойна повысился на 19%, за последние 12 месяцев - почти вдвое.