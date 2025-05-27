Минфин РФ 28 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 26224 и 26247

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 28 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26224 и ОФЗ-ПД серии 26247 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 105 дней, дата выплаты 15-го купонного дохода - 28 мая 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,9% годовых (1-й купон - 19,85 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 34,41 рубля на облигацию).

Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 28 мая 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).