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Минфин 4 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26233 и 26248

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов 4 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26233 и ОФЗ-ПД серии 26248 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщил Минфин.

Облигации серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года имеют 30 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 11-го купонного дохода - 30 июля 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,1% годовых (1-й купон - 28,08 рубля на облигацию и 2-31-й купоны - 30,42 рубля на облигацию).

Облигации серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 3 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 68,13 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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