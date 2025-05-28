ExxonMobil ведет переговоры о продаже оставшейся доли во французской Esso

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil вступила в эксклюзивные переговоры с North Atlantic France SAS о продаже всех принадлежащих ей 82,89% своего французского подразделения Esso SAF.

Цену сделки определит ряд факторов до завершения переговоров, говорится в сообщении Exxon.

Закрытие транзакции ожидается в четвертом квартале 2025 года.

В 2024 году Exxon объявила о сворачивании части нефтехимических операций во Франции.