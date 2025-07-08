ExxonMobil потеряла до $1,9 млрд прибыли во II квартале из-за снижения цен на нефть и газ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil Corp. предупредила, что снижение цен на нефть и газ негативно сказалось на ее результатах за второй квартал 2025 года.

Как говорится в документах, направленных компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), совокупное негативное влияние этих факторов на ее чистую прибыль составило от $1,1 млрд до $1,9 млрд.

Падение цен на нефть сократило прибыль ExxonMobil в минувшем квартале на $800 млн - $1,2 млрд, снижение цен на газ - на $300-700 млн.

Негативное влияние этих факторов на результаты компании будет частично компенсировано увеличением маржи в перерабатывающем сегменте.

ExxonMobil обнародует отчетность за второй квартал 1 августа.

Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагает, что чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,53 на акцию при выручке в $80,1 млрд.

Средняя цена нефти Brent во втором квартале была на 11% ниже, чем в первом, цены на газ в США - на 9%, отмечает Reuters.