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В туробъекты по программе льготного кредитования за 5 лет будет вложено 1,9 трлн рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В рамках очередного этапа программы льготного кредитования строительства крупных туристических объектов было отобрано более 400 инвестпроектов, за пять лет бизнес готов вложить в такие проекты около 1,9 трлн рублей, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Совете по туризму стран СНГ на горнолыжном курорте "Роза Хутор".

"Также мы занимаемся и экономическими моделями функционирования отрасли, и в рамках этих расчетов президент поддержал просьбу бизнеса по обнулению НДС на гостиничные услуги", - сказал он.

Министр добавил, что благодаря продлению и расширению программы льготного кредитования крупных инвестпроектов бизнес построит около 80 тысяч гостиничных номеров. Откроются новые горнолыжные объекты, круглогодичные парки развлечений и аквапарки. Такую туристическую инфраструктуру смогут посещать более 50 млн человек каждый год.

В 2024 году бизнес вложил в развитие туринфраструктуры более 1,3 трлн рублей, на 35% больше, чем в 2023 году, отметил Решетников.

Максим Решетников Минэкономразвития
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