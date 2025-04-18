Поиск

Кабмин предоставил отсрочку по налогам для пострадавшего турбизнеса Кубани

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Представители бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшие от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, получили право на отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов, сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ.

"Представители бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшие от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, получили право на отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов, постановление об этом подписано. Решение касается налога на имущество организаций и земельного налога, авансовых платежей по ним, страховых взносов, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года. Срок внесения таких платежей продлевается до 25 декабря 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Как уточняют в правительстве, воспользоваться таким правом могут организации и предприниматели, чья деятельность связана с туризмом, санаторно-курортной отраслью, культурой, сферой развлечений, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками.

"Принятая мера поддержки позволит бизнесу высвободить оборотные средства для продолжения деятельности", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Российский союз туриндустрии от имени предприятий туристического бизнеса Анапы обратился в Минэкономразвития РФ с просьбой принять дополнительные меры поддержки. Как следует из письма РСТ, отели, санатории и другие объекты турбизнеса курорта столкнулись с последствиями снижения турпотока из-за загрязнения пляжей после разлива мазута. Объединение попросило предоставить сотрудникам таких предприятий субсидии в размере МРОТ, льготные кредиты на пополнение оборотных средств, отсрочки по уплате различных налогов, а также смягчение условий для инвесторов в новые объекты инфраструктуры, которые реализуются с привлечением льготного кредитования.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

Хроника 15 декабря 2024 года – 18 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Российский союз туриндустрии РСТ Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Начальник одного из НИИ Минобороны РФ арестован за взятки

Суд ужесточил наказание и назначил принудительное лечение осужденному в РФ за педофилию американцу Барнсу

Уиткофф допустил, что Россия может получить "некоторые территории", на которые претендует

Уиткофф допустил, что Россия может получить "некоторые территории", на которые претендует

ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае иностранца, готовившего теракт

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%
Военная операция на Украине

Силы ПВО ночью сбили 56 беспилотников над пятью регионами и Азовским морем

"Ростех" опроверг сообщения о переносе сроков сертификации SJ-100

Что произошло за день: четверг, 17 апреля

Роскомнадзор заявил о глобальном характере проблем в работе Telegram

Роскомнадзор заявил о глобальном характере проблем в работе Telegram

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России. Обобщение

Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России62 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне81 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе391 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6212 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });