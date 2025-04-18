Кабмин предоставил отсрочку по налогам для пострадавшего турбизнеса Кубани

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Представители бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшие от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, получили право на отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов, сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ.

"Представители бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшие от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, получили право на отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов, постановление об этом подписано. Решение касается налога на имущество организаций и земельного налога, авансовых платежей по ним, страховых взносов, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года. Срок внесения таких платежей продлевается до 25 декабря 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Как уточняют в правительстве, воспользоваться таким правом могут организации и предприниматели, чья деятельность связана с туризмом, санаторно-курортной отраслью, культурой, сферой развлечений, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками.

"Принятая мера поддержки позволит бизнесу высвободить оборотные средства для продолжения деятельности", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Российский союз туриндустрии от имени предприятий туристического бизнеса Анапы обратился в Минэкономразвития РФ с просьбой принять дополнительные меры поддержки. Как следует из письма РСТ, отели, санатории и другие объекты турбизнеса курорта столкнулись с последствиями снижения турпотока из-за загрязнения пляжей после разлива мазута. Объединение попросило предоставить сотрудникам таких предприятий субсидии в размере МРОТ, льготные кредиты на пополнение оборотных средств, отсрочки по уплате различных налогов, а также смягчение условий для инвесторов в новые объекты инфраструктуры, которые реализуются с привлечением льготного кредитования.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.