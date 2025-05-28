"Газпром СПГ технологии" требует банкротства Зеленодольского судозавода из-за долга в 30 млн руб.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ООО "Газпром СПГ технологии", оператор проектов "Газпрома" по малотоннажному производству сжиженного природного газа (СПГ), обратилось в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о банкротстве АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" (Татарстан, входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс"). Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 26 мая и пока не принято к производству. Указанная в заявлении сумма требований составляет 30 млн рублей. Содержание требований в материалах картотеки пока отсутствует.

В июле 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Газпром СПГ технологии" о взыскании с Зеленодольского судозавода 31,6 млн рублей. В материалах дела говорилось, что эту сумму предприятие потратило на устранение дефектов на полученном в лизинг судне "Чайка СПГ", которое построила татарстанская верфь.

В ноябре 2024 года решение Арбитражного суда Москвы по иску "Газпром СПГ технологии" подтвердила апелляционная, а в марте 2025 года - кассационная инстанция.

Как сообщалось, в августе 2020 года Зеленодольский судозавод спустил на воду прогулочный теплоход "Чайка СПГ" – первое в России речное пассажирское судно на сжиженном природном газе. Судно было построено по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и в октябре 2021 года передано лизингополучателю – "Газпром СПГ технологии".

"Чайку СПГ" предполагалось использовать для выполнения экскурсионных прогулок в Татарстане по Волге из Казани в Свияжск. Но в итоге судно отправилось в Санкт-Петербург и в 2023 году вышло в первую навигацию – на водном маршруте "Санкт-Петербург - Петергоф".