Малый ракетный корабль "Туча" принят в состав ВМФ России

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота России малого ракетного корабля (МРК) "Туча" проекта 22800 состоялась в субботу в Каспийске, сообщает министерство обороны РФ.

"Приказом главкома ВМФ МРК "Туча" зачислен в корабельный состав Черноморского флота", - сказано в сообщении.

По официальной информации, корабли проекта 22800 проекта оснащены универсальным комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

Ракеты "Калибр" разработаны концерном ВКО "Алмаз-Антей, "Оникс" - АО "ВПК НПО Машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Также на вооружении кораблей данного проекта есть автоматическая артиллерийская пушка АК-176МА и ПЗРК "Игла".

МРК "Туча" построен на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького. Накануне приема в состав ВМФ экипаж корабля вместе со сдаточной командой завода завершили государственные ходовые испытания, которые проходили в морских полигонах Каспийского моря, сообщает Минобороны.

По его данным, "Туча" - четвертый корабль проекта 22800 "Каракурт". МРК был заложен 26 февраля 2019 года и спущен на воду 30 июня 2023 года.

"Корабли проекта 22800 разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны. Эти корабли отличаются высокими показателями мореходности. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия", - сказано в сообщении.