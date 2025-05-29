Американский суд признал незаконными введенные Трампом пошлины

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Введенные президентом США Дональдом Трампом глобальные тарифы были признаны незаконными и заблокированы федеральным торговым судом, сообщают американские СМИ.

"Коллегия из трех судей Суда США по международной торговле в Нью-Йорке вынесла это решение (...), поддержав ряд исков, в которых утверждалось, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания сборов", - сообщает Bloomberg.

Associated Press пишет, что Трамп "поставил торговую политику США в зависимость от своих прихотей". Агентство отмечает, что президент "использовал тарифы в качестве переговорной дубинки в надежде заставить другие страны заключить соглашения, выгодные США, предполагая, что он сам просто установит тарифы, если условия будут неудовлетворительными".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи, комментируя решение суда, заявил: "Отношение зарубежных стран к Соединенным Штатам, остающееся без ответа, привело к историческому и постоянному торговому дефициту Америки".

Десаи подчеркнул, что "неизбранные судьи не должны решать, как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в стране". "Президент Трамп пообещал ставить Америку на первое место, и администрация намерена использовать все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия", - резюмировал он.

Трамп в апреле текущего года объявил в стране режим чрезвычайного положения, заявив, что "дефицит торгового баланса США представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и экономике США". По словам американского лидера, "источник угрозы находится за пределами страны".