Что случилось этой ночью: четверг, 29 мая

Падение обломков БПЛА в Москве, американский суд отменил введенные Трампом пошлины, Маск уходит с поста главы DOGE, "Челси" - победитель Лиги конференций

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Обломки беспилотника ВСУ упали на проспекте Вернадского в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщил Сергей Собянин. Московский мэр также проинформировал об уничтожении трех БПЛА, летевших на столицу.

- Сергей Лавров сообщил Марко Рубио о подготовке предложений к очередному раунду российско-украинских переговоров. "Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и США", - сообщил МИД РФ. Американский госсекретарь в разговоре с главой российского МИД призвал Москву к конструктивному диалогу с Киевом, говорится в сообщении Госдепа США.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 48 беспилотников ВСУ над 7 российскими регионами.

- Суд США по международной торговле признал незаконными введенные Дональдом Трампом внешнеторговые тарифы. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи заявил, что "неизбранные судьи не должны решать, как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в стране", подчеркнув, что администрация президента США "намерена использовать все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия".

- Руководство НАТО запросило от ФРГ 40 тыс. солдат для укрепления обороны альянса, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что министры обороны стран НАТО обсудят этот план в Брюсселе на следующей неделе. Однако точных сроков развертывания новых семи бригад нет, 2030 год, который назывался ранее, представляется в лучшем случае желательным.

- Илон Маск покидает пост главы главы департамента эффективности правительства США (DOGE). "Поскольку мое рабочее время в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы", - написал американский предприниматель в соцсети X.

- "Челси" выиграл Лигу конференций УЕФА. Английский клуб победил в финальном матче испанский "Бетси" со счетом 4:1.