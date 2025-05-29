Эксперт спрогнозировал экспорт пшеницы из РФ с июля 2024 г. по май 2025 г. на 10,2 млн т меньше

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из РФ с июля 2024 года по май 2025 года составит 40,8 млн тонн, что на 10,2 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Такой прогноз сделал глава экспертного комитета Союза экспортеров и производителей зерна Игорь Павенский на открывшемся в четверг Всероссийском зерновом форуме.

"С августа по декабрь прошлого года темпы вывоза превышали прошлогодние, но с января этого года они существенно ниже", - сказал он.

По его оценке, за весь 2024/2025 сезон (июль 2024-июнь 2025 гг.) экспорт пшеницы составит 41,5 млн тонн против 55,5 млн тонн в 2023/2024 сезоне, ячменя – 4,6 млн тонн против 9 млн тонн, кукурузы – 3,05 млн тонн против 7,34 млн тонн соответственно.

В целом экспорт зерна в июле-мае 2024/2025 сезона прогнозируется почти в 49 млн тонн против 67,1 млн тонн годом ранее. Оценка на весь сезон составляет 49,8 млн тонн, с учетом зернобобовых (2,6 млн тонн) отгрузки могут составить 52,4 млн тонн.

Как сообщил Павенский, в июле-мае российская пшеница составляет 70-90% импорта Турции, Ливии, Израиля, Кении и Египта. Так, ее доля в закупках Турции выросла с 85% до 96%, Ливии - с 94% до 95%, Израиля - с 73% до 87%. В Египте этот показатель сохраняется на уровне 71%, в Кении – снизился с 82% до 74%. Незначительно сократилась доля российской пшеницы в закупках Алжира и Саудовской Аравии.

Эксперт обратил внимание на то, что в этом сезоне, спустя восемь лет, была отгружена пшеница в Сьерра-Леоне, а также впервые за 9 лет судно с пшеницей из РФ было отправлено в Занзибар.

По его прогнозу, в новом 2025/2026 сезоне (июль 2025-июнь 2026 гг.) экспорт зерна, включая зернобобовые, может составить около 55,5-59,5 млн тонн, в том числе 42-45 млн тонн пшеницы.