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Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в апреле увеличился на 8 млрд руб., или на 0,8%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в апреле 2025 года увеличился на 8 млрд рублей, или на 0,8%, до 966 млрд рублей после роста в марте на 36 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в апреле вырос на 271 млрд рублей, или на 1,1%, до 24 трлн 289 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 мая осталась на уровне 4,0%, как и месяцем ранее.

В январе-апреле 2025 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 51 млрд рублей, или на 5,6% с 915 млрд рублей.

В 2024 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 568 млрд рублей, или на 38,3%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.

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