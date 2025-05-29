Запасы нефти в США неожиданно сократились на 2,8 млн баррелей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,795 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 23 мая, уменьшились на 2,441 млн баррелей, дистиллятов - на 724 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и роста запасов дистиллятов 700 тыс. баррелей.

Тем временем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 75 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель сократился на 457 тыс. баррелей.