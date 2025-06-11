Запасы нефти в США сократились за неделю на 3,64 млн баррелей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,64 млн баррелей - до 432,4 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 6 июня, увеличились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,25 млн баррелей.

Эксперты в средне‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌м прогнозировали уменьшение резервов нефти на 2 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 900 тысяч баррелей, дистиллятов - на 800 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на прошлой неделе на 403 тысячи баррелей.