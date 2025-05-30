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Brent подешевела до $63,95 за баррель

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в пятницу, участники рынка оценивают серию судебных решений по импортным пошлинам США и ждут решения альянса ОПЕК+ о темпах наращивания нефтедобычи в июле.

К 8:08 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,31%), до $63,95 за баррель. В четверг Brent подешевела на $0,75 (1,2%), до $64,15 за баррель. Срок биржевого обращения июльских фьючерсов на Brent истекает 30 мая. Более активно торгуемые августовские контракты подешевели на $0,19 (0,32%), до $63,15 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,21 (0,34%), до $60,73 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,9 (1,5%), до $60,94 за баррель.

28 мая Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными глобальные внешнеторговые пошлины, введенные президентом страны Дональдом Трампом. Коллегия судей поддержала ряд исков, утверждавших, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания введения импортных тарифов. 29 мая Минюст США обратился в апелляционный суд с требованием приостановить действие решения на время подготовки администрацией Трампа официальной апелляции, и это требование было удовлетворено.

Неопределенность ситуации с пошлинами повышает волатильность на рынке, отмечает Trading Economics.

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,795 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение на 600 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 23 мая, уменьшились на 2,441 млн баррелей, дистиллятов - на 724 тысячи баррелей. Эксперты ждали сокращения запасов бензина на 500 тысяч баррелей и роста запасов дистиллятов 700 тысяч баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 75 тысяч баррелей после сокращения на 457 тысяч баррелей неделей ранее.

Brent WTI США ОПЕК Минюст Минэнерго Дональд Трамп
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