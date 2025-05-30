Brent подорожала до $64,58 за баррель

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти после снижения перешли к росту днем в пятницу.

К 14:17 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (0,67%), до $64,58 за баррель. Срок биржевого обращения июльских фьючерсов на Brent истекает 30 мая. Более активно торгуемые августовские контракты подорожали на $0,61 (0,96%), до $63,96 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,66 (1,08%), до $61,6 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,5% на опасениях, что на предстоящих выходных "восьмерка" стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, примет решение нарастить ее на 411 тысяч б/с в июле.

"Самым важным для рынка событием станет завтрашняя встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу, - отметил старший аналитик A/S Global Risk Management Арне Лохман Расмуссен. - Рост поставок придется на период слабых экономических сигналов и повышенной неопределенности, что давит на котировки".

Трейдеры также следят за противостоянием администрации президента США Дональда Трампа и противников импортных пошлин, которое переместилось в американские суды.

28 мая Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными глобальные внешнеторговые пошлины, введенные Трампом. Однако затем апелляционный суд удовлетворил ходатайство Минюста о приостановке действия этого решения на время подготовки администрацией официальной апелляции.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,795 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение на 600 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 2,441 млн баррелей, дистиллятов - на 724 тысячи баррелей. Эксперты ожидали сокращения резервов бензина на 500 тысяч баррелей и роста запасов дистиллятов на 700 тысяч баррелей.