ВТБ выйдет из гостиничного бизнеса и продаст отель Hyatt Regency в Петровском парке

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ВТБ планирует продать гостиницу Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, расположенную рядом со стадионом "ВТБ Арена", где проводит домашние матчи футбольный клуб "Динамо".

Группа в этом году планирует выйти из ряда непрофильных активов и продать офисные здания от присоединяемых банков, а также гостиницы, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Предстоит присоединение РНКБ скоро, будет освобождаться его офис в Москве. Сосредоточимся на продаже освобожденных офисных помещений присоединяемых банков, а также выходе из гостиничного бизнеса, ключевыми из которых являются принадлежащие структурам группы ВТБ гостиница "Хаятт" в Москве и гостиница "Камелия" в Сочи", - сказал он.

Он рассказал, что ВТБ в апреле продал часть площадей бизнес-центра "Легион I" на Большой Ордынке, принадлежавших ранее банку "Открытие". Топ-менеджер не раскрыл имя покупателя, указав, что группа получила "единицы миллиардов рублей прибыли". Из документации аукциона следует, что единственным участником торгов стало ООО "РВБ" - совместная компания маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Начальная стоимость актива составила 17 млрд рублей.