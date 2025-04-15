ВТБ планирует в июне присоединить РНКБ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ принял решение о присоединении Российского национального коммерческого банка (РНКБ), планирует завершить его в июне, следует из сообщения РНКБ на сайте "Федресурс"

Собрание акционеров ВТБ, в повестке которого стоял вопрос интеграции РНКБ, планировалось провести 15 апреля в заочной форме.

Завершение интеграции, после которой жители и предприятия Крыма и Севастополя получат доступ ко всей линейке продуктов ВТБ, планируется в июне, сообщали ранее в ВТБ.

ВТБ намерен сохранить все 132 офиса продаж в Крыму и более 80% офисов в Краснодарском крае.

"Одной из особенностей РНКБ является его цифровая экосистема с развитыми транспортными приложениями и интеграцией банковских продуктов с небанковскими сервисами, к интеграции подобных уникальных сервисов мы будем подходить особенно щепетильно. По нашим расчетам, срок окупаемости проекта интеграции РНКБ - 4 года, это средний срок для подобных сделок", - заявлял ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

РНКБ по итогам 2024 года занимает 25-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 498,3 млрд рублей.