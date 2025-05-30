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Dell увеличила выручку в I финквартале на 5%, лучше прогноза

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Dell Technologies сократила чистую прибыль на 3% в первом квартале 2026 финансового года и повысила выручку на 5%, а также дала сильные прогнозы на текущий квартал.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 2 мая, составила $965 млн по сравнению с $992 млн за сопоставимый период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию не изменилась и составила $1,37.

Прибыль без учета разовых факторов выросла на 17% и составила $1,55 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали показатель на уровне $1,7 на акцию.

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Квартальная выручка Dell увеличилась на 5%, до $23,4 млрд, при прогнозе рынка в $23,2 млрд.

Выручка подразделения инфраструктурных решений повысилась на 12% благодаря увеличению продаж серверов и телекоммуникационного оборудования и составила $10,3 млрд, доход в сфере клиентских решений увеличился на 5% и составил $12,5 млрд.

Dell в минувшем квартале вернула акционерам рекордные $2,4 млрд за счет выкупа акций и дивидендов.

В текущем финквартале компания рассчитывает получить выручку в размере $28,5-29,5 млрд, скорректированную прибыль - $2,25 в расчете на акцию. Это намного лучше консенсус-прогноза аналитиков, предусматривающего первый показатель на уровне $25,3 млрд, второй - $2,11 на акцию.

Хороший прогноз во многом связан с тем, что компания в минувшем квартале получила заказы на сервера, поддерживающие работу технологий искусственного интеллекта, на сумму $12,1 млрд и ожидает поставить такое оборудование на сумму около $7 млрд в текущем квартале. Предыдущий квартальный рекорд в этом сегменте составлял всего $3,1 млрд, отмечает MarketWatch.

Акции Dell подорожали на 1,8% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 18,6%, до $77,66 млрд.

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