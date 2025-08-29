Dell увеличила чистую прибыль во II финквартале на 32%, выручка достигла рекорда

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Dell Technologies увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 32%, выручку - на 19%, причем последний показатель стал рекордным.

Компания повысила годовые прогнозы выручки и скорректированной прибыли, отметив высокий спрос на ее решения для ИИ-разработок.

Как говорится в пресс-релизе Dell, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 августа, составила $1,16 млрд по сравнению с $882 млн за сопоставимый период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,7 с $1,23.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,32 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $2,31 на акцию. Этот показатель был рекордным для второго финквартала.

Выручка Dell составила $29,78 млрд против $25,03 млрд годом ранее, что также оказалось лучше ожиданий аналитиков ($29,02 млрд).

Выручка подразделения инфраструктурных решений подскочила на 44%, до рекордных $16,8 млрд благодаря увеличению продаж серверов и сетевого оборудования. Доход в сфере клиентских решений повысился на 1%, до $12,5 млрд.

Dell улучшила прогноз выручки на текущий фингод до $105-109 млрд с ожидавшихся ранее $101-105 млрд, прогноз скорректированной прибыли - до $9,55 на акцию с $9,45 на акцию.

В то же время прогноз компании для прибыли без учета разовых факторов на третий финквартал оказался разочаровывающим. Dell ожидает этот показатель на уровне $2,45 на акцию при среднем прогнозе рынка в $2,51 на акцию.

Компания рассчитывает получить выручку в размере $26,5-27,5 млрд в текущем квартале (прогноз рынка - $26,4 млрд).

Dell в минувшем квартале вернула акционерам $1,3 млрд за счет выкупа акций и дивидендов.

Акции компании подешевели на 5,3% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 16,3%.