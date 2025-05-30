Биржевые цены на бензины в мае оставались в боковике, несвойственном для сезона

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Стоимость бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) в мае в целом оставались в боковике. Эта ситуация несвойственна для текущего сезона - обычно к лету на топливном рынке России формируется высокий спрос на нефтепродукты, а цены на площадке уверенно растут.

Цена Аи-92 на бирже начала традиционный весенний рост в середине апреля - на фоне плановых ремонтов НПЗ и старта посевной. К началу мая она была на отметке 56928 руб./т, а затем начался боковик. Отмечались локальные снижения и повышения, но к концу месяца биржевая цена оказалась лишь немного выше - 57489 руб./т.

С Аи-95 ситуация аналогичная - рост в апреле и боковик с колебаниями в мае. К концу текущего месяца биржевая стоимость незначительно снизилась по сравнению с началом мая - с 61654 руб./т до 60624 руб./т.

Между тем текущие биржевые цены на бензины находятся гораздо выше данных за аналогичный период прошлого года: в конце мая-2024 Аи-92 стоил 47583 руб./т, Аи-95 - 53858 руб./т. Но в 2024 году в этот период действовал запрет на экспорт бензина из РФ (введен с 1 марта 2024 года, временно отменялся с 20 мая из-за рисков пресыщения внутреннего рынка, был вновь введен с 1 августа и до конца года).

Летнее дизтопливо весной 2025 года находится в состоянии боковика с конца марта, а в начале мая стоимость была 62116 руб./т., в конце мая - 60248 руб./т.

Собеседники "Интерфакса" на топливном рынке объясняют относительно стабильное поведение биржевых цен, несвойственное для начала сезона высокого потребления, тем, что пока еще очень медленно растет спрос на топливо на АЗС.

Кроме того, ряд собеседников агентства считает реальным возобновление правительством практики всеобщего запрета на экспорт бензинов, если биржевые цены станут резко повышаться. Нефтяные компании не хотят допускать такого развития событий и стараются поддерживать высокие объемы продаж топлива на бирже.

В 2025 году власти применяют уже смягченный вариант запрета - в настоящее время экспортировать бензин запрещено только непроизводителям (до 31 августа), производители же (а это все крупные нефтяники) имеют возможность поставлять все виды нефтепродуктов.