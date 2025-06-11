Биржевые цены на Аи-95 выросли на 2,48%, на Аи-92 - на 3,31% за неделю
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 2,48% - до 63149 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,31%, до 60807 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|09.06.2025
|10.06.2025
|% к пр. д.
|11.06.2025
|% к пр. д.
|% - ср. к пнд.
|Премиум-95
|61618
|61868
|0,41
|63149
|2,07
|2,48
|Регуляр-92
|58856
|59587
|1,24
|60807
|2,05
|3,31
|ДТ-летнее
|59020
|59022
|0
|59439
|0,71
|0,71
|Мазут топочный
|18085
|18806
|3,99
|19349
|2,89
|6,99
|Авиатопливо
|70398
|72138
|2,47
|71578
|-0,78
|1,68
|СУГ
|12743
|13154
|3,23
|13353
|1,51
|4,79
Цены приведены по национальному индексу