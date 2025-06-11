Биржевые цены на Аи-95 выросли на 2,48%, на Аи-92 - на 3,31% за неделю

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 2,48% - до 63149 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,31%, до 60807 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

09.06.2025 10.06.2025 % к пр. д. 11.06.2025 % к пр. д. % - ср. к пнд. Премиум-95 61618 61868 0,41 63149 2,07 2,48 Регул‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​яр-92 58856 59587 1,24 60807 2,05 3,31 ДТ-летнее 59020 59022 0 59439 0,71 0,71 Мазут топочный 18085 18806 3,99 19349 2,89 6,99 Авиатопливо 70398 72138 2,47 71578 -0,78 1,68 СУГ 12743 13154 3,23 13353 1,51 4,79

Цены приведены по национальному индексу