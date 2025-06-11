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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 2,48%, на Аи-92 - на 3,31% за неделю

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 2,48% - до 63149 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,31%, до 60807 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

09.06.202510.06.2025% к пр. д.11.06.2025% к пр. д.% - ср. к пнд.
Премиум-9561618618680,41631492,072,48
Регул‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​яр-9258856595871,24608072,053,31
ДТ-летнее59020590220594390,710,71
Мазут топочный18085188063,99193492,896,99
Авиатопливо70398721382,4771578-0,781,68
СУГ12743131543,23133531,514,79

Цены приведены по национальному индексу

Аи-92 Аи-95 Петербургская биржа
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