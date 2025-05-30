Путин разрешил "ДОМ.РФ" провести IPO при сохранении доли государства не менее 50% плюс 1 акция

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил госкорпорации "ДОМ.РФ" размещать акции по открытой подписке при условии сохранения доли государства в размере не менее 50% плюс 1 обыкновенная акция. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом "ДОМ.РФ" вносится в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Российские власти намерены провести первичное размещение акций "ДОМ.РФ" во второй половине 2025 года. На первом этапе правительство предлагает продать 1-5% акций госкорпорации, что позволит привлечь около 15 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" – финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики.

Госкорпорация "ДОМ.РФ" в первом квартале 2025 года сократила чистую прибыль по МСФО на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 15,6 млрд рублей.