"ДОМ.РФ" будет направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "ДОМ.РФ", которая в конце ноября готовится провести IPO, нацелена выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, заявил на Форуме розничных инвесторов директор по рынкам капитала "ДОМ.РФ" Александр Талачев.

"У нас большой track record того, как нашим акционерам направлять долю прибыли. (...) В рамках подготовки к сделке мы считали, что за 15 лет в среднем 45% - объем дивидендных выплат относительно чистой прибыли. Соответственно, мы будем целиться в 50-процентный уровень выплат и считаем, что госкомпании - это для инвесторов интересная возможность с точки зрения того, что очень высокий уровень финансовой устойчивости, действительно, предсказуемая дивидендная политика. Есть исключения, но в большинстве своем государство как акционер заинтересовано в том, чтобы выплаты дивидендов, и в том, чтобы дивидендная политика, были предсказуемыми", - сказал он.

Представители Минфина ранее говорили, что на первом этапе речь идет о размещении до 5% акций госкорпорации, что позволит привлечь до 15 млрд рублей. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что размещение запланировано на конец ноября.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, он был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики.

Чистая прибыль "ДОМ.РФ" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 39,1 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее.

По итогам 2024 года госкорпорация выплатила 24 млрд рублей дивидендов (около 31% от скорректированной чистой прибыли).