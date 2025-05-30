Доля обыкновенных акций "Татнефти", обращающихся в виде ADR, сократилась с 13,5% до 9,09%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU -Доля обыкновенных акций "Татнефти", обращающаяся в виде американских депозитарных расписок (ADR), в 2024 году сократилась до 9,09%, что составляет 33 млн ADR, сообщила компания в своем интегрированном отчете.

Данные приведены на 14 ноября 2024 года.

На конец 2021 года доля расписок составляла 25,7% (93,5 млн ADR), на январь 2023 года - 13,5% обыкновенных акций (49 млн ADR). Каждая ADR удостоверяет право на 6 обыкновенных акций "Татнефти". С 2021 года банком-депозитарием программы является Citibank.

3 марта 2022 года Лондонская фондовая биржа остановила торги ADR "Татнефти".

В апреле 2022 года был принят закон 114-ФЗ, по которому российские АО были обязаны закрыть депозитарные программы с листингом на иностранных биржах или обосновать их необходимость в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. ПАО "Татнефть" получила разрешение правительственной комиссии на продолжение обращения ADR за пределами России, на основании которого программа ADR компании продлена бессрочно.

После этого в закон были внесены изменения, позволившие проводить расконвертацию расписок, действия с которыми заблокированы из-за санкционных ограничений, в автоматическом или принудительном порядке в зависимости от того, где учитываются права. Для владельцев, права которых учитываются в отечественных депозитариях, предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранной инфраструктуре. "Татнефть" воспользовалась правом на автоматическую конвертацию.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных (93,66%) и 147 508 500 привилегированных акций (6,34%) номиналом 1 рубль. По состоянию на 31 декабря 2024 года правительство Татарстана контролировало около 36% голосующих акций компании.

"Общее количество акционеров компании превышает 715 тысяч. Из них количество владельцев обыкновенных акций составляет 700 194 акционера. Общее количество владельцев акций за календарный год увеличилось более чем на 125 тысяч. Такое увеличение количества акционеров свидетельствует о доверии со стороны инвестиционного сообщества и позволяет заявить о надежности выбранной компанией стратегии развития и применяемой дивидендной политики", - отмечается в отчете.