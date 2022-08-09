"Татнефть" 15 августа инициирует автоматическую конвертацию ADR в акции

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Татнефть" инициирует автоматическую конвертацию в обыкновенные акции депозитарных расписок, права на которые учитываются в отечественной инфраструктуре, и направит уведомление депозитарию.

"Компания не планирует обращаться за разрешением не проводить автоматическую конвертацию своих ADR. Таким образом, 15 августа 2022 года или около того компания направит уведомление депозитарию, инициировав автоматическую конвертацию", - говорится в сообщении "Татнефти" на сайте Лондонской биржи.

Такое уведомление связано с принятием в конце июня поправок в апрельский закон о запрете размещения российских DR на иностранных биржах и делистинге уже существующих. Изменения позволили проводить расконвертацию расписок, действия с которыми заблокированы из-за санкционных ограничений, в автоматическом или принудительном порядке в зависимости от того, где учитываются права - в российском либо иностранном депозитарии. Для владельцев, права которых учитываются в отечественных депозитариях, предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранной инфраструктуре.

Эмитенты обязаны в течение пяти рабочих дней с даты, определенной Банком России (отсчет стартует 15 августа), направить соответствующее уведомление российскому депозитарию, который в свою очередь должен выполнить операции по передаче держателям DR взамен них акций российских эмитентов. Согласно закону, компании, получившие право сохранить депозитарную программу, вправе ходатайствовать о непроведении автоматической расконвертации DR.