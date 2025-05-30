"Газпром" в 2024 г. увеличил разведанные запасы газа по категориям на 64 млрд куб. м

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2024 году увеличил запасы газа по категориям А+В1+С1 (разведанные) по российской классификации на 64,4 млрд куб. м (0,23%) - до 27,8 трлн кубометров, говорится в отчете эмитента.

Запасы газового конденсата снизились на 1,1 млн т - до 1,2 млрд т, запасы нефти выросли на 7,3 млн т - до 1,76 млрд тонн.

По итогам отчетного года на территории РФ прирост запасов углеводородов по категориям А+B1+C1 в результате проведения геологоразведочных работ (ГРР) составил 447,12 млрд куб. м природного газа, 5,67 млн т газового конденсата и 58,50 млн т нефти.

Добыча природного газа (включая потери) в 2024 году составила 417,9 млрд куб. м, за счет "других факторов", которые увеличили запасы на 35,2 млрд куб. м, на конец 2024 года они составили 27,8 трлн куб. м.

Компания отмечает, что в 2024 году реализовала на внутреннем и внешних рынках 361,7 млрд куб. м газа (в 2023 году - 342 млрд куб. м). В прошлом году в ПХГ было закачано 43,9 млрд куб. м газа (2023 год - 37,9 млрд куб. м). Отбор в отчетном году составил 42,2 млрд куб. м (2023 год - 39,3 млрд куб. м).

На начало сезона отбора 2024/2025 г. объем оперативного резерва газа в ПХГ России увеличился на 0,192 млрд куб. м по сравнению с предыдущим сезоном и составил 73,034 млрд куб. м. Изменение связано с вводом подземных резервуаров на Калининградском ПХГ. Выполнены все геолого-технические мероприятия для обеспечения максимальной суточной производительности в объеме 858,8 млн куб. м.

"Наиболее существенный прирост запасов газа получен на месторождениях континентального шельфа РФ в Карском море (Антипаютинском, им. В.А. Динкова, Ленинградском), а также на Харасавэйском ГКМ на полуострове Ямал. По приростам нефти наибольшая доля приходится на месторождения им. А. Жагрина и Приобское в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. В результате выполненных ГРР открыто нефтяное месторождение Нежданный мыс в Томской области, также 36 новых залежей на ранее открытых месторождениях в ЯНАО, ХМАО-Югре, Томской и Оренбургской областях, на шельфе Карского моря", - говорится в сообщении.

Также на динамику запасов природного газа "Газпрома" продолжает оказывать начатая в 2016 году работа по постановке на государственный баланс извлекаемых запасов газа с коэффициентами извлечения. По состоянию на 31 декабря 2024 года завершена оценка коэффициентов извлечения на месторождениях, содержащих 82% запасов Газпрома категорий А+В1+С1.