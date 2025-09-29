"Газпром" в первом полугодии нарастил добычу газа на 0,6%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Добыча газа (природного и попутного) группы "Газпром" на территории России за 6 месяцев 2025 года выросла на 0,64%, до 209,48 млрд куб. м, с 208,14 млрд куб. м за январь-июнь 2024 года, сообщается в отчете компании. Данные приводятся с учетом доли в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.

При этом в целом по России производство газа компании сократилась на 3% - до 335,299 млрд куб. м.

"Газпром" комментирует, что объемы добычи и их распределение между действующими центрами газодобычи определяются исходя из необходимости обеспечения надежных поставок газа российским потребителям, а также выполнения экспортных обязательств с учетом поступающих заявок на дополнительные объемы. Продолжается последовательное развитие газодобывающих мощностей на востоке России: расширение мощностей центральной ДКС и поэтапное увеличение (подключение) количества эксплуатационных газовых скважин на Чаяндинском НГКМ; продолжено обустройство Ковыктинского ГКМ, выполняется поэтапное увеличение (подключение) количества эксплуатационных скважин.

Добыча нефти и газового конденсата выросла на 2,35% - до 38,32 млн т. Рост "обусловлен высокой маржинальностью реализации этого вида сырья". Кроме того, в отчетном периоде на динамику объемов добычи жидких углеводородов Группой "Газпром", а также ассоциированными организациями и совместными предприятиями продолжила оказывать влияние необходимость соблюдения квоты, установленной Минэнерго в рамках соглашения ОПЕК+.

За 6 месяцев 2025 года группа "Газпром" поставила на внутренний и внешние рынки 185 млрд куб. м газа (за аналогичный период 2024 года - 186,7 млрд куб. м).

Потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов. При этом подчеркивается, что в первом полугодии 2025 года группа "Газпром" обеспечивала надежные поставки российским потребителям в необходимых объемах. В частности, на внутреннем рынке фиксировались рекордные уровни поставок потребителям из Единой системы газоснабжения России: в апреле, после завершения осенне-зимнего периода 2024/2025 года в России, был дважды обновлен суточный рекорд отбора из ЕСГ России для этого месяца, показатели соответствовали зимним уровням потребления. Суммарный объем поставок в апреле также достиг исторического максимума для этого месяца.

За 6 месяцев 2025 года в ГТС Газпрома на территории России поступило 301,2 млрд куб. м газа (за аналогичный период 2024 года - 308,4 млрд куб. м). Снижение по сравнению с уровнем предшествующего года обусловлено уменьшением объемов поставки газа потребителям внутри России.

С учетом заявок, рассмотренных в предыдущие годы, разрешения на транспортировку газа на первое полугодие 2025 года выданы 15 организациям с общим объемом до 63,4 млрд куб. м.

Закачано в подземные хранилища за 6 месяцев 2025 года 19,7 млрд куб. м газа (аналогичный период 2024 года - 19,8 млрд куб. м). Отбор в отчетном периоде составил 25,6 млрд куб. м (аналогичный период 2024 года - 26,4 млрд куб. м). Динамика связана с режимами работы ЕСГ.

Ведется работа по созданию к сезону отбора 2025/2026 года оперативного резерва газа в объеме 73,170 млрд куб. м и проводятся геолого-технические мероприятия для обеспечения потенциальной суточной производительности в объеме 858,8 млн куб. м.

За 6 месяцев 2025 года на перерабатывающих мощностях Группы Газпром без учета давальческого сырья подготовлено и переработано 32,14 млрд куб. м природного и попутного газа (28,2 млрд куб. м годом ранее), обеспечена первичная переработка нефти и стабильного газового конденсата в объеме 28,8 млн т (28,31 млн т годом ранее). На мощностях ООО "Газпром переработка" и газодобывающих дочерних обществ очищено и стабилизировано 11,16 млн т нестабильного газового конденсата и нефти (10,92 млн т год назад).

Объем переработки нефти и стабильного газового конденсата увеличился на 1,73% относительно аналогичного периода 2024 года. Увеличение объема переработки нефти и стабильного газового конденсата в основном обусловлено увеличением рыночной потребности в моторных и авиационных топливах.

Объем производства нефтепродуктов вырос на 1,39% - до 26,27 млн тонн. Рост в первом полугодии 2025 года обусловлен увеличением показателей первичной переработки нефти и стабильного газового конденсата.

После приостановки публикации статистики Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) отчеты эмитента являются единственным источником точной информации о производстве компании.