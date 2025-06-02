"Соллерс" планирует в III квартале начать выпуск пикапов Sollers ST9 в Ульяновске

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Выпуск пикапов Sollers ST9 на индустриальной площадке "УАЗ" планируется в третьем квартале текущего года. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале после визита в регион министра промышленности РФ Антона Алиханова.

Алиханов и Русских посетили главный конвейер "Ульяновского автозавода", производство новых пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8.

"Сейчас (на индустриальной площадке - ИФ) готовятся к запуску производства новой модели Sollers ST9 – старт намечен на третий квартал этого года. Ведется монтаж новой прессовой линии и подготовка к запуску производства систем пассивной безопасности", - написал Русских.

По его информации, общая сумма инвестиций "Соллерс" в модернизацию и создание новых производств в регионе - 18 млрд рублей.

В конце прошлого года Русских сообщал в своем телеграм-канале о планах "Соллерс" инвестировать более 20 млрд рублей в индустриальные проекты и локализацию компонентов, значительная часть инвестиций приходится на Ульяновскую область.

Как сообщалось, "Соллерс" выпускает в Ульяновске по технологии полного цикла полноприводные пикапы Sollers ST6 и Sollers ST8 на технологической базе китайского концерна JAC. Компания отмечала, что для старта их производства на "УАЗе" были введены в эксплуатацию новые 130-метровая сварочная линия и линия сборки шасси, значительно модернизированы окрасочное и сборочное производства.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд "УАЗ"), а также предприятия, производящие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская обл.), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.