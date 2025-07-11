"Соллерс" начал выпуск раздаточных коробок для машин Sollers и "УАЗ" в Заволжье

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Автомобилестроительная группа "Соллерс" начала производство электромеханических раздаточных коробок для линейки пикапов Sollers (ST6 и ST8) и "УАЗов" ("Патриот", "Пикап" и "Профи") на индустриальной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ) в Нижегородской области.

Выпуск этих элементов трансмиссии налажен на мощностях дочернего предприятия ПАО "Соллерс" - ООО "Соллерс Производство трансмиссий". Первая партия агрегатов, как сообщили в "Соллерсе", произведена 11 июля.

"Запуск производства электромеханических раздаточных коробок - это еще один шаг в реализации нашей стратегии создания Центра компетенций по производству силовых агрегатов на промплощадке ЗМЗ. Новый проект позволит освоить передовые технологии, создать дополнительные рабочие места, а также обеспечить высокую локализацию автомобилей, выпускаемых под брендом Sollers, и существенно повысить потребительские свойства автомобилей "УАЗ"", - прокомментировал гендиректор ООО "Соллерс Производство трансмиссий" Ильнур Сахабиев.

Проект предусматривает локализацию операций по литью и механической обработке картера, осуществление сборочных операций и контрольно-испытательных тестов. Общий годовой объем производства раздаточных коробок планируется на уровне 20 тыс. штук в год.

Профинансирован проект будет с привлечением займа Фонда развития промышленности (ФРП). Предполагается, что инвестиции превысят 350 млн рублей.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC, в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская обл.), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. Он продал контрольный пакет в автопроизводителе компании "Альтер Инвест", принадлежащей топ-менеджерам группы.