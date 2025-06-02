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"Префы" "Транснефти" активизировали рост на дивидендных новостях

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Привилегированные акции "Транснефти" в ходе торгов на Московской бирже в понедельник активизировали рост на дивидендных новостях; ценные бумаги компании прибавляют в цене 3,7%, подорожав до 1318,4 рубля за штуку.

Совет директоров рекомендовал по итогам 2024 года направить на дивиденды 143,7 млрд рублей, или 198,25 руб. на акцию, сообщила компания. Согласно консенсусу, составленному "Интерфаксу" по итогам опроса аналитиков, рынок оценивал дивиденды "Транснефти" за 2024 год в 188,1 руб./акция.

В целом на выплату по обыкновенным акциям (569 446 800 штук) планируется направить 112,9 млрд руб., по привилегированным (155 487 500 штук) - 30,8 млрд руб.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20-й день с даты принятия решения о выплате годовым собранием акционеров.

"Транснефть" уже несколько лет направляет на дивиденды 50% от прибыли по МСФО, хотя в дивидендной политике прописано 25%. Чистая прибыль компании по МСФО составила в 2024 году 287,7 млрд руб.

Росимущество по итогам 2023 года утвердило дивиденды "Транснефти" в общей сумме 128,5 млрд рублей, или 177,2 руб. на одну акцию. Чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила 296,5 млрд рублей. Таким образом, на дивиденды было направлено 43% чистой прибыли.

Все 100% голосующих акций "Транснефти" - у государства, на рынке есть только "префы".

Транснефть
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